serie B: rinviata Ascoli-Pro Vercelli

ROMA, 19 GEN - Ascoli-Pro Vercelli, in programma domenica alle ore 15 allo stadio Del Duca e valida per la 1a giornata di ritorno della Serie B ConTe.it, è stata rinviata ad altra data. Lo ha deciso la Lega B, in seguito alla riunione odierna del Gos, relativa alle condizioni di sicurezza dello stadio marchigiano e delle zone circostanti, e alla nota delle Prefettura di Ascoli Piceno che ha registrato 'l'impossibilità di utilizzazione dello stadio almeno per il prossimo incontro casalingo'. Una decisione - informa una nota della Lega di B - che trova la totale condivisione della Lega B, consapevole delle priorità di uomini e mezzi che in questo momento il territorio, martoriato dal maltempo e dagli eventi sismici di questi giorni, richiede.