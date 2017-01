Napoli: Jorginho, Maradona è storia

NAPOLI, 19 GEN - "Incontrare Maradona è stata un'emozione speciale, è una persona che ha scritto la storia del calcio mondiale ed è 'napoletano'. É stata una giornata indimenticabile". Lo ha detto Jorginho all'indomani della visita di Diego Armando Maradona al centro tecnico del Napoli. Jorginho non ha resistito e ha chiesto all'asso argentino di scattare insieme un selfie: "Non potevo non chiedergli la foto - ha raccontato oggi a Kiss Kiss Napoli - un personaggio così non lo vedi tutti i giorni, non so quando mi ricapiterà. Non s'era mai visto che Sarri fermasse la seduta d'allenamento, abbiamo chiesto a Diego di venire più spesso così capiterà ancora", ha detto ridendo il centrocampista brasiliano. Jorginho ha anche riferito la carica di Maradona per la trasferta di sabato: "Ci ha detto delle belle parole, ci ha caricato per la sfida al Milan. Ora pensiamo al lavoro. É passato, è stato bello, ma adesso ripensiamo al campo e alla prossima partita".