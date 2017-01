Pallavolo:a Bologna la 'Final 4'C.Italia

BOLOGNA, 18 GEN - Quattro squadre che si giocheranno la Coppa Italia di pallavolo. E' in programma all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) la 'Final four': le quattro regine della competizione, vincitrici dei quarti, si affronteranno sabato 28 nelle due semifinale e, il giorno successivo, ci sarà la finale fra le due vincitrici. Il programma delle semifinali della 'Dal Monte Coppa Italia 2017' vedrà sfidarsi alle 15.30 la Cucine Lube Civitanova e la Lpr Piacenza, poi, alle 18, la Diatec Trentino e la Azimut Modena. La finale, domenica, sarà alle 17,30, preceduta, alle 14, dalla finale di Coppa Italia di A2 fra la Emma Villas Siena e la Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania. "Sul fronte dei biglietti - ha detto Massimo Righi, ad di Legavolley - stiamo viaggiando verso il tutto esaurito per domenica 29. E' una bella risposta e l'esempio di come, quando politica e organizzazione sportiva lavorano insieme con grande feeling, come abbiamo avuto con Regione e Città Metropolitana, si fanno grandi cose"