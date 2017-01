Galliani "Deulofeu? Milan è per prestito

MILANO, 18 GEN - "Non si sta né complicando o né semplificando, le posizioni sono molto semplici. Noi proponiamo un prestito secco o con diritto di riscatto, loro chiedono un prestito con obbligo. Per via degli impegni contrattuali non possiamo fare un prestito con obbligo". Così l'ad del Milan, Adriano Galliani, in merito alla trattativa con l'Everton per l'arrivo di Gerard Deulofeu, unico obiettivo rossonero. L'ad è comunque pronto a partire nel caso in cui l'operazione si sbloccasse: "Io sono pronto a tutto - ha sorriso -, il problema è che non sono pronto a un prestito con obbligo di riscatto".