Napoli a lezione contro il match fixing

ROMA, 18 GEN - Il progetto "Per l'integrita' del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive", realizzato dalla Lega Serie A con Sportradar AG, in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo, ha fatto tappa al centro sportivo di Castel Volturno per una giornata di formazione sul match-fixing per la prima squadra e le giovanili del Napoli, insieme allo staff tecnico e ai dirigenti. "Anche quest'anno abbiamo voluto manifestare la nostra piena adesione ad una iniziativa fondamentale per veicolare i valori sani del calcio e dello sport - ha commentato il ds del club, Cristiano Giuntoli -. Importante soprattutto per i giovani atleti la cui crescita deve essere prima umana e poi tecnica". Il responsabile per l'Italia di Sportradar AG, Marcello Presilla, ha spiegato ai giocatori il fenomeno del match-fixing, illustrandone rischi e conseguenze e tracciato gli identikit dei 'fixers', i criminali che agganciano i giocatori intrappolandoli nelle truffe.