Napoli: Maradona "gran lavoro di Sarri"

NAPOLI, 18 GEN - "Io rispetto molto Sarri che sta facendo un buonissimo lavoro. Volevo salutarlo da vicino e parlare un po' con lui e dirgli che sarò a Madrid per tifare Napoli". Così Diego Armando Maradona durante la visita al centro tecnico della squadra azzurra. "Qui per caricare la squadra in vista di Milan-Napoli? La carica ce l'hanno già, sono una buonissima squadra, anche se manca Milik. Speriamo che recuperi il prima possibile così il Napoli sarà ancora più forte".