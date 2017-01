Tavecchio, 'Cinesi? ben vengano...'

ROMA, 18 GEN - "Se sono preoccupato per l'avanzata della Cina nel calcio? Non sarà sempre così, so che anche in sede politica stanno valutando la questione. Se gli investimenti sono seri, legali e vengono fatti sul territorio nazionale, ben vengano: in questo momento abbiamo bisogno di risorse nel nostro sistema". Così il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, a margine di un evento del Senato. "Del resto - ha concluso il numero uno della Figc - mi pare che altri paesi europei avevano già avuto copiosi interventi stranieri e non è successo niente".