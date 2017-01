Fiorentina, "Kalinic? Nessuno ha bussato

FIRENZE, 18 GEN - "Su Kalinic non ci sono novità, e comunque le voci non lo turbano: stando alla mia esperienza Nikola è uno dei migliori professionisti che abbia mai conosciuto, ad ora la Fiorentina vuole tenere la sua rosa al completo". Così il direttore sportivo viola Carlos Freitas sulla vicenda di mercato che riguarda l'attaccante croato, da tempo nel mirino dei cinesi del Tiajin. "Corvino è stato chiaro anche ieri sera, nessuno ha bussato alla nostra porta - ha ribadito il ds - stessimo dietro a tutte le voci, a quest'ora non avremmo più una squadra. Comunque sia, noi saremo sempre pronti per intervenire".