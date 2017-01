Sassuolo, Defrel non lo cediamo ora

ROMA, 18 GEN - "Richieste ufficiali da parte della Roma per Defrel non ne abbiamo mai avute. E comunque non abbiamo nessuna intenzione di cederlo nel mercato di gennaio". Così Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, a margine di un evento al Senato. "Da sempre in questo periodo non vendiamo i nostri pezzi migliori - aggiunge il dirigente -. La volontà del giocatore? Quello che conta è la volontà della società e della nostra proprietà, e Defrel deve adeguarsi a quello che vogliamo noi".