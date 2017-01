Sassuolo: con Cesena non ci sarà Berardi

BOLOGNA, 17 GEN - Il Sassuolo, per trovare continuità di risultati dopo la vittoria di Palermo e cercare nella Coppa Italia qualche soddisfazione al cospetto di un campionato e di un'avventura europea piuttosto deludenti. Il Cesena, unica squadra di serie B rimasta in corsa, per raggiungere uno storico quarto di finale e ritrovare il ritmo dopo la lunga sosta della serie cadetta, a patto, però, di non sprecare energie in vista della sempre durissima corsa alla salvezza, a questo punto obiettivo imprescindibile per la squadra di Drago. Il derby emiliano-romagnolo (Sassuolo e Cesena saranno in campo domani alle 17.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia) sarà l'ottavo di finale di Coppa Italia con meno blasone. Sicuramente non sarà un'occasione per rivedere in campo Domenico Berardi, di cui il Sassuolo si è privato per quattro mesi, da poco tornato in campo e già decisivo. Di Francesco ha infatti deciso di risparmiare il suo gioiellino, come pure il neoacquisto Aquilani