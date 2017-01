Juve: Marchisio, "non basta talento"

TORINO, 17 GEN - "L'obiettivo della Juventus è quello di non fermarsi mai. Abbiamo una rosa con qualità importanti, ma per farle esprimere bisogna lavorare nel quotidiano, perché il talento da solo non può andare da nessuna parte". Cos' Claudio Marchisio, intervistato da Sky Sport 24. "Sappiamo - ha aggiunto il centrocampista bianconero - che a Firenze non abbiamo fatto un'ottima prestazione, quindi bisogna soltanto guardare avanti. E' la cosa più importante: abbiamo esami ogni tre giorni e dobbiamo sempre farci trovare pronti".