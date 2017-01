Ventura'Gagliardini top,chiamerò Chiesa'

FIRENZE, 17 GEN - Da Gagliardini a Federico Chiesa, aspettando Berardi, l'Italia del pallone ha un grande futuro: a ribadirlo Gian Piero Ventura a margine della cerimonia della Hall of Fame del calcio italiano in Palazzo Vecchio a Firenze. ''Premesso che sarebbe ridicolo accantonare la difesa della Juve perché i Bonucci e i Barzagli saranno ancora dei punti fermi, non c'è dubbio - sottolinea il ct - che in giro ci siano molti più giovani bravi di quanti si possa immaginare. Ringrazio dirigenti e allenatori che hanno capito il mio percorso, non sono più solo''. Di qui gli stage per avvicinare i talenti più promettenti al mondo azzurro: ''Ce ne sono tanti che vanno messi in condizione di poter dimostrare di diventare lo zoccolo duro della Nazionale''. Prossimo appuntamento a Coverciano dal 20 al 22 febbraio, sarà la 'prima volta' di Chiesa, figlio d'arte, tra le rivelazioni della Fiorentina e del campionato. ''L'ho visionato più volte ed è una piacevole sorpresa''.