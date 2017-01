Squalificati 1 turno Belotti e Sturaro

ROMA, 17 GEN - Sono in tutto 13 gli squalificati in Serie A per un turno dopo i provvedimenti adottati al termine della 20/a giornata. Saltano il match con la Lazio allo Stadium gli juventini Stefano Sturano e Alex Sandro (entrambi ammoniti e già diffidati), mentre i biancocelesti dovranno fare a meno di Senad Lulic. Non giocheranno nella prossima giornata della Serie A anche Marco Capuano (Cagliari), Alessio Romagnoli e Manuel Locatelli (Milan), Andrea Belotti (Torino), El Hadji Assane Diousse (Empoli), Nikola Kalinic (Fiorentina), Juan Jesus (Roma), Raffaele Palladino (Crotone), Ivan Radovanovic e Nicolas Spolli (Chievo). Il giudice sportivo ha inoltre punito con una ammenda di 3.000 euro il Napoli per lancio di un bengala da parte dei propri sostenitori, nel settore occupato dalla tifoseria avversaria al 15° del secondo tempo; sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.