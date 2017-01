Zeman, il più bel calcio è del Napoli

ROMA, 17 GEN - "Io vedo ancora la Juventus favorita, nonostante stia attraversando un periodo non favorevole. Dipende anche dalla motivazione delle altre, perché quando la Juve perde allora gli altri pensano di potercela fare, ma è sempre difficile perché la Juventus ha una rosa importante. Ma visto che ora ci sono pochi punti di distanza bisogna sperare che la Juve perda ancora". Lo ha detto Zdenek Zeman, parlando della corsa scudetto riaperta dopo la sconfitta dei bianconeri a Firenze. "Chi tra Roma e Napoli l'anti-Juve? Il Napoli gioca il calcio migliore in questo momento. La Roma ha fatto due 1-0 fuori casa, sono punti importanti ma non credo che le prestazioni siano tanto positive", aggiunge il tecnico boemo. "Cosa manca ai giallorossi? Dietro sono sistemati bene - ha concluso Zeman - nel mezzo forse manca un regista, e davanti non può fare tutto Dzeko".