Inzaghi, Coppa Italia? La Lazio ci tiene

ROMA, 17 GEN - "Nella storia della Lazio la Coppa Italia ha sempre avuto una grandissima importanza e anche stavolta vogliamo fare bene. Domani abbiamo l'obbligo di disputare una buona partita: alla sfida di campionato contro la Juventus penseremo da giovedì". Simone Inzaghi commenta così l'ottavo di finale di Coppa Italia che vedrà domani la sua Lazio impegnata all'Olimpico contro il Genoa. "Quando hai la fortuna di entrare in corsa dagli ottavi - tiene a specificare il tecnico biancoceleste - bastano due buone partite e sei già in semifinale. Qualcosa cambierò perché abbiamo giocato partite ravvicinate, ma sicuramente non stravolgerò la squadra. Se vorrei allenare Giovanni Simeone in futuro? I giocatori di qualità sono sempre ben accetti".