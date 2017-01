Zeman, "in Cina? No ho bisogno di soldi"

ROMA, 17 GEN - "Se andrei ad allenare in Cina? Di offerte non ne ho avute, ma anche se fosse non ci andrei. Non ho bisogno di soldi, per mangiare ne ho ancora" ha risposto Zdenek Zeman intervenendo alla trasmissione 'Non è un paese per giovani' (Radio 2). "Allenare ancora? Non ci penso, qualche offerta l'ho avuta ma devo trovare una squadra in cui si può lavorare, dove il presidente non fa la formazione. E oggi ce ne sono poche...", ha concluso il tecnico boemo.