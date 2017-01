100 mln, maxi offerta del City per Messi

ROMA, 17 GEN - Cento milioni di sterline (circa 113 milioni di euro). Secondo quanto scrive il 'Sun' è la cifra monstre che il Manchester City è disposto ad investire per strappare Leo Messi al Barcellona e ricreare con Pep Guardiola l'accoppiata che in catalogna ha vinto tutto. I contatti per portare il fuoriclasse argentino in Premier League sarebbero iniziati alla fine del mese scorso, aggiunge il tabloid inglese, aggiungendo che un'offerta vera e propria non è stata ancora formalizzata. Il rinnovo del contratto di Messi (in scadenza a giugno 2018) tarda ad arrivare, ma per ora il Barcellona ha rifiutato di intavolare trattative facendo un prezzo del giocatore. La disponibilità ad ascoltare la proposta del City ha però incoraggiato la dirigenza del club di Manchester ad andare avanti.