Allegri, ancora più uniti verso leggenda

TORINO, 16 GEN - Questa volta Massimiliano Allegri ha atteso molte ore in più, rispetto alle sue abitudini, per il commento post-partita sui social, il tweet è arrivato oggi pomeriggio, dopo l'allenamento a Vinovo. Ed è un invito a rialzarsi subito dopo il ko di Firenze, il quarto della stagione in campionato per la Juventus. "La sconfitta di ieri - è il messaggio dell'allenatore bianconero - ci deve fare arrabbiare, ma esalterà il VALORE della nostra SFIDA: tutti insieme, ancora più uniti verso la LEGGENDA!".