Genoa: in arrivo rinforzi e assemblea

GENOVA, 16 GEN - Si è aperta una settimana fondamentale per il Genoa, reduce dalla 4/a sconfitta consecutiva in campionato, il 4-1 di Cagliari: la società rossoblù è attesa sabato da una delicata assemblea straordinaria, è pronta a correre ai ripari per l'emergenza organico con l'arrivo del centrocampista argentino Walter Montoya dal Rosario Central ed ha presentato oggi il nuovo sponsor, Eviva, marchio italiano del colosso energetico russo Renova. Il tutto alla vigilia dell'ottavo di Coppa Italia contro la Lazio, mercoledì all'Olimpico e alla gara in casa con il Crotone. L'arrivo di Montoya per una cifra intorno ai 5 milioni dovrebbe permettere a Juric di risolvere le lacune a centrocampo causate dalla cessione di Rincon e dall'infortunio di Veloso. Ma l'attesa più grande per i tifosi è riservata all'assemblea dei soci che dovrebbe portare Preziosi, che dovrà ricapitalizzare la società, ad acquisire anche il 25% in mano alla Fondazione Genoa. A quel punto, un eventuale compratore avrebbe di fronte un solo interlocutore.