Inter: Pioli, teniamo alla Coppa Italia

MILANO, 16 GEN - "Giocare in casa e' positivo e ci puo' dare vantaggi. Ma scendiamo in campo undici contro undici e dobbiamo dimostrare con una prestazione all'altezza di essere superiori al Bologna": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli, al canale tematico del club, alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Bologna. L'allenatore si appella ai tifosi nerazzurri che dovranno sfidare il freddo per riempire San Siro: "Perche' dovrebbero venire allo stadio? Un tifoso dell'Inter ama l'Inter e deve sapere che anche domani la squadra dara' il massimo. Ci stiamo preparando bene e teniamo alla Coppa Italia".