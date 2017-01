Torino:stadio Filadelfia inaugurato 25/5

TORINO, 16 GEN - Si profila la data del 25 maggio per l'inaugurazione del nuovo Stadio Filadelfia di Torino. E' l'indicazione emersa, oggi pomeriggio, dalla riunione del consiglio di amministrazione della Fondazione Stadio Filadelfia per discutere sulla futura gestione del nuovo impianto, realizzato sullo stesso terreno dello storico stadio granata. Il cda della Fondazione ha dato mandato al presidente Cesare Salvadori "a sollecitare l'invito rivolto al presidente del Torino Urbano Cairo di avviare le trattative per la definizione della futura gestione dell'impianto sportivo, nell'auspicio di poterlo inaugurare il 25 maggio 2017". All'inaugurazione verrà posta nel Piazzale della Memoria una targa dedicata a Don Aldo Rabino, lo storico cappellano del club granata morto improvvisamente poco più di un anno fa. (ANSA)