Snai: C. Italia, Inter-Bologna da over

ROMA, 16 GEN - In piena striscia positiva l'Inter prova a volare anche in Coppa Italia, negli ottavi di finale di domani sera a San Siro con il Bologna. I quotisti Snai offrono a un modesto 1,62 l'Over, esito largamente preferito anche dagli scommettitori (87% contro il 13% dell'Under). Mercoledì è in programma Lazio-Genoa: le quote sono in biancoceleste sia per il passaggio del turno (Lazio ai quarti a 1,37, a 2,85 il Genoa) che per il risultato al 90'. Su Snai l'«1» è avanti a 1,65, il pari è a 3,65, il colpo della squadra di Juric a 5,75. Sempre mercoledì sfida tra Sassuolo e Cesena: successo neroverde a 1,47, a 4,50 il pareggio. La vittoria del Cesena, che nei 6 precedenti non ha mai battuto il Sassuolo, viaggia a 6,75. Giovedì sera l'ultimo match, Roma- Sampdoria. Quote pro Spalletti, anche in virtù del fattore campo: la Roma, in campionato, le ha vinte tutte all'Olimpico, un altro successo è dato a 1,33. A 5,25 il pareggio, mentre il colpo dei blucerchiati sale fino a 9,00.