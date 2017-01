Inter: Pioli, vogliamo finale C.Italia

MILANO, 16 GEN - "La Coppa Italia e' una manifestazione importante. Ci vede entrare quando mancano quattro partite alla finale che e' un nostro obiettivo": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli, al canale tematico del club, alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna a San Siro. Nella sfida di domani l'allenatore potrebbe dare una chance a chi finora ha trovato poco spazio: "Schierero' una formazione competitiva poi valutero' chi e' nelle migliori condizioni per scendere in campo, tenendo conto di chi ha lavorato tanto sabato. Vincere sarebbe importante per continuare a farlo". Il terzo posto, infatti, e' l'obiettivo principale della stagione. "Non dipende solo da noi ma continuando a vincere - spiega - riusciremo ad accorciare la distanza con le prime tre-quattro che ci precedono e far diventare determinanti gli scontri diretti".