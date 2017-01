Maradona incontra Bruscolotti

NAPOLI, 16 GEN - Mattinata in albergo per Diego Maradona in attesa dello spettacolo di Alessandro Siani in programma stasera al teatro San Carlo 'Tre volte 10' che lo vede protagonista. Sveglia ritardata per il campione argentino che ieri è stato impegnato fino a tardi nelle prove dello show che rievoca i trenta anni dal primo scudetto del Napoli. Finite le prove, la serata si è conclusa con una cena di gala nel foyer del San Carlo con pietanze cucinate da chef stellati. Poco fa l'arrivo in albergo di Beppe Bruscolotti, capitano del primo Napoli e amico di sempre di Maradona. In platea stasera sono attesi Insigne e Pepe Reina in rappresentanza del Napoli di oggi. Non dovrebbe mancare neanche il patron azzurro Aurelio de Laurentiis. Nel pomeriggio Maradona dovrebbe raggiungere il San Carlo per le ultime prove prima di andare in scena.