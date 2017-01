calcio: Malagò "Favorevole a Boxing Day"

ROMA, 16 GEN - "Sono assolutamente favorevole al boxing day in Serie A, al 100%". E' l'opinione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sull'orientamento della Serie A che dalla prossima stagione probabilmente prevederà un turno anche sotto le feste natalizie come già accade in Premier League. "Salvo il giorno del Natale - precisa il numero uno del Comitato olimpico nazionale a margine di un evento in una scuola romana - mi sembra una cosa di buon senso. Possibilmente, se la devo dire tutta, credo sia importante anche di dover giocare nell'arco della giornata, a mezzogiorno, le due, le cinque del pomeriggio".