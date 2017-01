Stadio Roma:Malagò "Stavolta si discute"

ROMA, 16 GEN - "Analogie tra il no all'Olimpiade 2024 e la questione del nuovo stadio della Roma? Non mi sembra. Mi sembra che stavolta il comune stia parlando e si stia confrontando, mentre noi non abbiamo avuto la fortuna di parlare della candidatura". E' il pensiero del presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di un evento in una scuola romana. "La mia opinione sul nuovo stadio della Roma la conoscete - ha chiarito il numero uno dello sport italiano - Ho sempre auspicato che si realizzi, è un discorso che non vale solo per la società giallorossa. Poi il discorso delle cubature non metto bocca perché non è competenza del Coni".