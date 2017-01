Maradona incontra mamma Ciro Esposito

NAPOLI, 16 GEN - Diego Armando Maradona, al termine delle prove al Teatro San Carlo di Napoli in vista dello spettacolo di stasera organizzato da Alessandro Siani, ha abbracciato Antonella Leardi ed il marito Giovanni Esposito, i genitori di Ciro Esposito, il giovane tifoso del Napoli morto per le ferite riportate nell'aggressione subita all'esterno dello stadio Olimpico di Roma in occasione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina il 3 maggio del 2014. E' stato, come racconta il legale della famiglia Esposito, Angelo Pisani, che ha accompagnato i due coniugi all'incontro, "un momento di grande emozione. Antonella Leardi e Giovanni Esposito hanno potuto abbracciare il campione del loro amato figlio Ciro, per il quale stanno sostenendo una campagna antiviolenza negli stadi e di perdono per chi sbaglia".