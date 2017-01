Bonucci, "fame, palle, loro sì, noi no"

TORINO, 16 GEN - "Una brutta partita, gran parte del tempo regalato e senza la solita voglia e determinazione che noi mettiamo in campo". E' la dura analisi della sconfitta contro la Fiorentina che lo juventino Claudio Marchisio fa su Instagram. "Una @acffiorentina che ha dato tutto, quello che è mancato a noi - osserva il centrocampista sul social - quello che sempre dobbiamo dare, a partire da me!". Al commento di Marchisio fa eco quello di un altro senatore juventino come Leonardo Bonucci: "Fame, palle, intensità. Loro sì, noi no", scrive il difensore su Instagram. "Zero Alibi. Poche chiacchiere. Solo così possiamo arrivare in fondo per raggiungere i nostri obiettivi", aggiunge con parole che suonano quasi come una strigliata ai compagni dopo quella nel dopo partita di mister Allegri, che a differenza delle altre volte non ha commentato su Twitter la gara del Franchi.