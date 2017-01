Di Francesco, Berardi giocatore top

ROMA, 16 GEN - Antognoni ha 'battezzato' Domenico Berardi miglior talento italiano, che ne pensa il suo allenatore? "A me lo dite? - risponde Eusebio Di Francesco, suo mentore al Sassuolo, ospite di Radio Anch'Io Sport' - Io l'ho cresciuto, so quello che vale. Ho sentito voci assurde su di lui, sul suo infortunio. Domenico è un giocatore eccezionale, che fa una vita esemplare, ha una maturità che nessuno credo penso avere a quell'età, oltre che grande personalità". Chi andrà via prima da Sassuolo tra lui e Di Francesco? "Sono tutte valutazioni da fare - risponde il tecnico - pero' prima dobbiamo crescere in tutti i sensi. Bisogna crescere come società e avere anche strutture adeguate. Berardi era già pronto da due anni per andare in una grande squadra, poi ha deciso di rimanere per il grande legame che c'è tra di noi. Adesso guardiamo al presente, per il futuro c'è tempo".