Antognoni:Berardi giovane più talentuoso

ROMA, 16 GEN - E' Domenico Berardi il calciatore italiano con più talento. L'investitura arriva da uno degli storici n.10 del calcio italiano, Giancarlo Antognoni, intervenuto a Radio Anch'Io Sport. "Il miglior giovane? Ne ho visti tanti - dice - ma penso che Berardi a livello fantasia sia il più importante, poi cin sono tanti altri Under 21, come Conti, Rugani, Donnarumma. Anche se giovanissimi sono però già affermati. E Ventura penso sia il ct più adatto per farli crescere".