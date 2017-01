Fiorentina:Antognoni, obiettivo C.Italia

ROMA, 16 GEN - Gli obiettivi stagionali? "Firmerei per la Coppa Italia". A dirlo è Giancarlo Antognoni, nuovo 'ambasciatore' della Fiorentina ospite di 'Radio Anch'Io Sport'. In Coppa Italia "adesso arrivano squadre difficili, prima il Napoli e poi eventualmente una tra Juventus e Milan. L'obiettivo Coppa Italia è importante per la Fiorentina, e adesso firmerei per la Coppa Italia, l'Europa League la vedo più difficile". Una battuta anche su Kalinic, finito nel mirino della Super League cinese: "Spero resti alla Fiorentina, ma i cinesi sono 'pericolosi'. A parte la battuta, penso che Kalinic sia uno dei giocatori più importanti non solo per la Fiorentina ma a livello internazionale".