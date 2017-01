Ibra salva United, 1-1 con Liverpool

ROMA, 15 GEN - Un bel gol di testa di Zlatan Ibrahaimovic all'Old Trafford salva nel finale il Manchester United contro un buon Liverpool. I Reds passati in vantaggio nel primo tempo (27' pt) su rigore grazie alla realizzazione di Milner ed a lungo in controllo si sono visti raggiungere al 39' della ripresa dalla rete dell'attaccante svedese. A sorridere è Antonio Conte che vede il suo Chelsea scappare a +7 in classifica dal Liverpool, appunto, e dal Tottenham. Lo United di Mourinho resta al sesto posto a 12 lunghezze dalla capolista della Premier League.