Sarri: mi piacerebbe incontrare Maradona

NAPOLI, 15 GEN - "Nonostante la bellezza di questa città, Maradona è il monumento più bello di Napoli, domani sera non potrò andare a teatro e penso che abbia un'agenda affollatissima domani. Vediamo, una volta nella vita mi piacerebbe parlarci a quattr'occhi". Lo ha detto Maurizio Sarri rispondendo nel dopo partita di Napoli-Pescara all'ipotesi di andare a conoscere Maradona domani. "Ho preso un impegno un mese fa - ha spiegato Sarri - quando non sapevo che sarebbe venuto Maradona a Napoli. Mi immagino che un personaggio come lui abbia sempre un delirio di impegni. Vederlo nella giornata di domani? Vediamo, questo dipende dai suoi impegni".