'Io per Napoli come prima donna amata'

ROMA, 15 GEN - ''Per i napoletani sono come la prima donna amata, qualcosa che non si dimentica mai'': Diego Armando Maradona, ai microfoni di Sky parla dell'entusiasmo che accompagna il suo ritorno a Napoli. ''E' emozionante vedere come l'amore per me si tramandi di padre in figlio - ha aggiunto - ho visto giovani che non erano nati quando io giocavo, piangere per farsi una fotografia con me''.