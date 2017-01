Di Francesco"Quando Berardi c'è lo vedi"

REGGIO EMILIA, 15 GEN - Con il recupero di tanti giocatori, ma soprattutto di Berardi (ma è tornato anche Duncan), Di Francesco sta ritrovando il suo Sassuolo. "Abbiamo incontrato qualche difficoltà all'inizio - ha detto - Forse sulle nostre incertezze iniziali ha inciso anche il cambio di modulo ma i principi di gioco sono rimasti quelli. Una partita che mi ha dato buone indicazioni. Parto da Ragusa: attacca bene la profondità e poi di Matri mi è piaciuto il suo attaccare la porta. Berardi? Illuminante nei due assist, quando ce l'hai te ne accorgi". "Vincere era importante - ha aggiunto - e perché stiamo recuperando e perché teniamo lontano la zona che scotta. Obiettivi? Quota 40 per toglierci il pensiero e poi far crescere questa squadra per ricominciare a giocarcela alla pari con tutti".