Mertens, speriamo di vedere Maradona

ROMA, 15 GEN -''È stata una partita difficile, ma alla fine sono venute fuori le nostre qualità'': così Dries Mertens ai microfoni di Sky Sport commenta il successo contro il Pescara con il belga che ha segnato il gol numero 50 con la maglia del Napoli. "Non capisco perché il Pescara sia così in basso in classifica - le parole di Mertens - perché giocano veramente bene ed hanno giocatori di qualità. Era una gara difficile ma alla fine abbiamo fatto bene. Maradona? E' molto importante per i napoletani, in questi giorni ho visto solo filmati di Maradona. Speriamo di vederlo", ha concluso.