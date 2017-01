Serie A: Roma e Napoli inseguono Juve

ROMA, 15 GEN - La Roma si riporta a un punto virtuale dalla vetta in attesa del clou serale Fiorentina-Juventus e del posticipo di domani Torino-Milan. I giallorossi, cambiata pelle, ottengono con giudizio e disciplina il secondo successo di misura in trasferta, con l'Udinese, pur con molte defezioni e uno Dzeko che ha sbagliato un rigore e altre ghiotte occasioni. Ma la classifica rimane inalterata perche' il Napoli nella ripresa prende le misure del Pescara con facilita' e mantiene un punto di vantaggio sulla Lazio che ha il compito piu' difficile, quello di regolare l'Atalanta: ci riesce alla distanza e in recupero al termine di una gara godibile, animata e spettacolare. Gli esperti Matri e Borriello con una doppietta trascinano al successo Sassuolo e Cagliari mentre la Samp non riesce a sfondare il muro dell'Empoli che recrimina per un rigore non trasformato da Mchedlidze.