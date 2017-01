Crotone: accettiamo critiche,non insulti

CROTONE, 15 GEN - "È stata una brutta sconfitta non ci voleva senza ombra di dubbio, ma io voglio ricordare a chi contesta insultandoci, perché contestare è un diritto sempre entro i limiti, che viviamo in una città anzi in una regione dove nessuno ci aiuta e non parlo solo di noi imprenditori ma tutta la popolazione crotonese". E' quanto afferma Raffaele Vrenna jr, club manager del Crotone in un post pubblicato oggi sui social rispondendo ad alcune prese di posizione della tifoseria dopo la sconfitta subita ieri contro il Bologna. Il club manager che dice di accettare le critiche ma non gli insulti: "Prima di parlare - prosegue - riflettete, incitate chi vi aiuta e non invidiatelo. Esultiamo insieme, non criticate. I risultati arriveranno e se non arriveranno avremo lottato con dignità ci rialzeremo e continueremo a lottare...ma cosi no, tutti hanno un limite di sopportazione: il nostro dura da 24 anni".