Serie A: Crotone-Bologna 0-1

ROMA, 14 GEN - Con un gol di Blerim Dzemaili, a segno al 6' della ripresa, il Bologna supera il Crotone per 1-0 nel primo anticipo della 20/a giornata. Tre punti 'pesanti' quelli conquistati dai rossoblu in Calabria. Di contro, con questa sconfitta, l'obiettivo salvezza per il Crotone si allontana. Primo tempo senza troppe emozioni, poi, ad inizio ripresa (6') arriva il gol che decide l'incontro grazie ad un preciso diagonale dal limite dell'area di Dzemaili. Il Crotone prova a reagire ma senza successo.