Udinese:iniziativa per tifosi lavoratori

ROMA, 14 GEN - Cyril Thereau dietro a un bancone da bar a preparare caffè; Emmanuel Badu in un laboratorio di pasticceria alle prese con torte e bignè; o Simone Scuffet a staccare biglietti alla cassa di un cinema. Mentre il barista, il pasticcere e la cassiera legittimi titolari di quell'impiego si godono allo stadio gli allenamenti o la partita dell'Udinese. È ciò che potrà accadere con "Dacia the Swap", l'iniziativa che il club bianconero e il suo main sponsor hanno lanciato per consentire a tutti coloro che, per il tipo d'impiego che svolgono, sono impossibilitati a seguire la loro squadra del cuore o vi riescono compiendo grossi sacrifici. Dal 16 gennaio al 6 febbraio tutti i lavoratori tra i 18 e i 40 anni potranno raccontare sul sito www.daciatheswap.it come ogni giorno s'impegnino al massimo sul lavoro cercando di non trascurare le proprie passioni. Gli autori delle "storie" migliori saranno premiati con un vero e proprio scambio di un giorno (uno "swap" appunto) con un calciatore.