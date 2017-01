Pescara: Oddo, per noi è un periodaccio

ROMA, 14 GEN - Alla vigilia della proibitiva gara di Napoli, il tecnico del Pescara Massimo Oddo non può non parlare delle assenze, soprattutto nel reparto arretrato: "Ho solo tre difensori a disposizione (Coda, Crescenzi e Stendardo), e per questo ho deciso di aggregare alla prima squadra i giovani Delli Carri, Maloku e Pompetti. Fortunatamente Fornasier è disponibile e lo porteremo; per il resto né Cubas, né Zuparic potranno essere convocati. Gli infortuni, purtroppo, fanno parte del calcio. Questo per noi è un periodaccio. Ci sono nove infortunati di cui cinque con traumi riportati da scontri di gioco. Dovremo fare di necessità virtù". Nonostante ciò, Oddo spiega quel che cercherà di fare la sua squadra, anche perché impostare una gara in difesa sarebbe un suicidio. "Non si può pensare di andare a Napoli a chiudersi. Andremo a giocarcela cercando di essere bravi nelle ripartenze e attenti quando ci attaccheranno. Gilardino? È il giocatore che ci è mancato fino a questo momento: una pedina importante per la squadra".