Belotti, al Torino sto benissimo

ROMA, 14 GEN - "Fare gol in un derby è qualcosa di unico. Però avrei preferito non segnare e vincerla quella partita...". Andrea Belotti ha risposto così ad un bambino tifoso del Torino che gli ha domandato cosa avesse provato a segnare alla Juventus. Occasione la consegna a Canale (Cuneo) del Tartufo bianco d'Alba Rocche del Roero, uno degli ultimi esemplari della stagione, considerato tra i migliori in termini di maturazione e qualità. L'attaccante del Torino, applauditissimo nell'incontro organizzato dal Comune di Canale, ha augurato loro di "realizzare con il lavoro i propri sogni". E a chi gli chiedeva del suo futuro, ha ribadito di stare "benissimo" al Toro.