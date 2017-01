Spalletti, Florenzi sarà nostro rinforzo

ROMA, 14 GEN - Luciano Spalletti sottolinea che se dovesse vedere agire la società sul mercato "per racimolare qualche soldino e metterseli sotto al materasso, allora interverrei e farei casino. Ma non è così; anzi, sta cercando le soluzioni per sopperire a queste difficoltà che avremo nel periodo più intenso. Stanno ragionando e lavorando, ma ci vuole tempo. Lo ripeto: il mercato non m'interessa, lo zoccolo duro è composto dai giocatori che ho; non mi aspetto che Musonda (del Chelsea, ndr) viene qui e ci fa vincere le partite... È bene che i miei giocatori sappiano che devono fare gli straordinari in campo". Il vero acquisto che Spalletti vorrebbe, d'altronde, si trova già a Trigoria: Alessandro Florenzi. "Sarebbe veramente il nostro grande rinforzo - aggiunge il tecnico della Roma alla vigilia della trasferta sul campo dell'Udinese - Aspettiamo il suo rientro a braccia aperte".