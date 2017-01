Delneri, non ci adattiamo agli altri

ROMA, 14 GEN - "Sappiamo che la Roma è forte e dovremo giocare al massimo per non permetterle grandi giocate. Ma noi abbiamo la nostra struttura: non dobbiamo adattarci all'avversario". Lo ha detto l'allenatore dell'Udinese Gigi Delneri alla vigilia della partita contro i giallorossi. L'Udinese, quindi, non cambierà tattica per affrontare la Roma e al posto di Widmer, indisponibile per il colpo frontale rimediato nei minuti finali della gara di domenica scorsa con l'Inter, manderà in campo Faraoni. "Un terzino fluidificante per un terzino fluidificante", ha sottolineato il tecnico. "Dobbiamo essere forti delle nostre certezze, al di là di quello che può dire il campo - ha ribadito Delneri - Pensiamo a fare il nostro dovere e a fare i gol che dobbiamo fare, pronti a sfruttare quello che ci concederà la Roma, meglio di quanto abbiamo fatto con l'Inter".