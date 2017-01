Genoa, Cataldi titolare a Cagliari

GENOVA, 14 GEN - Danilo Cataldi, il centrocampista arrivato in prestito al Genoa dalla Lazio, subito titolare a Cagliari. Juric, complice l'emergenza in mezzo al campo dovuta alla cessione di Rincon alla Juve e alle assenze di Veloso (infortunato) e Gakpè (Coppa d'Africa) ha deciso di forzare i tempi dell'inserimento dell'ultimo arrivato. "Giocherà dall'inizio anche se è una scelta forzata perché non conosce bene ancora tutti i nostri movimenti ma è una scelta obbligata. E' un giocatore che mi piace, fa bene sia la fase difensiva che offensiva e viene dalla Lazio che ha un grande centrocampo. Trasferta insidiosa quella che attende un Genoa reduce da tre sconfitte consecutive. "Perdere non mi fa mai piacere ma vorrei che la squadra continuasse a giocare bene - ha detto Juric - Cagliari? Hanno un grande potenziale come rosa ma fino a ora hanno alternato buonissime partite ad altre meno belle. Hanno dimostrato di aver lavorato molto sulla fase difensiva che era un limite della squadra".