Chelsea: Costa frena sul possibile addio

ROMA, 14 GEN - Diego Costa frena sulla sua possibile rottura con il Chelsea. O almeno così sembrerebbe giudicando il breve messaggio apparso nella notte sul suo profilo Instagram: "Come on Chelsea", seguito da tre punti esclamativi e un cuore, a corredo di una foto con l'esultanza ad un gol dei Blues insieme al connazionale spagnolo Pedro. In settimana l'attaccante aveva lamentato un problema alla schiena e non si era allenato per tre giorni, contro il parere dello staff del Chelsea che aveva contestato l'autodiagnosi di Costa. Il tecnico Antonio Conte lo aveva quindi escluso dalla lista dei convocati per la trasferta di oggi a Leicester, sospettando che volesse deliberatamente rompere con i Blues per trasferirsi in Cina: secondo radiomercato, infatti, è lì che i suoi agenti starebbero trattando un ricco contratto. Secondo il britannico "Telegraph", il Tianjin Quanjian Fc, dopo aver già messo a segno il colpo Axel Witsel, avrebbe offerto 34 milioni di euro al giocatore, capocannoniere in Premier League, e 91 al Chelsea.