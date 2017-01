Udinese: ufficiale l'acquisto di Lasagna

ROMA, 14 GEN - L'Udinese ha acquistato dal Carpi, a titolo definitivo, Kevin Lasagna, ma l'attaccante resterà in prestito agli emiliani sino a fine stagione. Lo ha ufficializzato oggi l'Udinese con una nota sul suo sito. Classe '92, cresciuto nelle giovanili del Chievo, Lasagna ha debuttato in Serie B con il Carpi nel settembre 2014. Con 5 reti nella sua prima stagione, ha contribuito alla storica promozione in A della formazione modenese, confermando lo stesso score di reti anche in massima serie nel 2015/'16. In questa stagione è a quota 9 centri nel campionato cadetto dopo 21 incontri.