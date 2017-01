Calcio: Widmer sarà operato alla testa

UDINE, 13 GEN - Silvan Widmer sarà sottoposto a un intervento di osteosintesi chirurgica dell'affossamento osseo frontale, riportato a seguito di una gomitata rimediata in uno scontro fortuito di gioco nel finale di Udinese-Inter. L'operazione - fa sapere l'Udinese - è stata decisa a seguito di un secondo consulto effettuato nella serata di ieri nella sede dell'azienda ospedaliera di Udine dove il giocatore era già stato accompagnato per accertamenti subito dopo la fine del match di domenica scorsa. L'esterno sarà operato domani mattina in una clinica privata di Trieste.