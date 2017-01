Show Mourinho con cellulare giornalista

ROMA, 13 GEN - Divertente fuori programma di Jose Mourinho nel bel mezzo della conferenza stampa della vigilia di Manchester United-Liveropool. Più che una domanda a trabocchetto, a far entrare in azione lo 'Special One' è stato il telefonino di un giornalista poggiato sul tavolo della sala stampa per registrare le parole del tecnico portoghese e che non smetteva di squillare. E' stato allora che Mourinho non ha saputo resistere alla tentazione di inscenare un simpatico siparietto rispondendo alla chiamata: "Pronto? E' da Talksport - ha detto il tecnico del Manchester United sorridendo rivolto al giornalista proprietario del cellulare - E' per te? Aspetti un secondo. E' Abi da Talksport". Poi dopo aver consegnato il cellulare, è ripresa la conferenza tra le risate dei presenti: "Qual era la domanda?", ha tagliato corto Mourinho.