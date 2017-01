Pescara: nuovo infortunio per Campagnaro

PESCARA, 13 GEN - Non ci sarà a Napoli per giocare contro la sua ex squadra. L'argentino del Pescara Hugo Campagnaro, che era uscito ieri pomeriggio dal campo, pochi minuti dopo l'inizio dell'amichevole con il Teramo, è tornato a fare i conti con un problema al polpaccio destro. Nel pomeriggio di oggi sono stati resi noti i risultati degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare. Il 36enne giocatore biancazzurro salterà anche la gara casalinga con il Sassuolo. Per Oddo è emergenza difesa, con il reparto ridotto ai minimi termini. Oltre allo squalificato Biraghi, a Napoli mancheranno anche i difensori Gyomber, Zampano, Vitturini e Bovo. Potrebbe essere recuperato, ma solo per la panchina Fornasier. Sta rientrando a Pescara il croato Dario Zuparic dopo il mancato trasferimento ai turchi del Kasimpasa. Sarà il tecnico Massimo Oddo a decidere per una sua eventuale convocazione per la gara del S. Paolo dove dovrebbe esordire il baby Maloku.